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"Постоянная обеспокоенность". Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 07:10
Джо Байден (Фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами, чтобы подтвердить свою "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Байден и европейские лидеры выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии, включая подготовку к наложению на Россию "масштабных и серьезных" экономических санкций.

Участники "встречи" подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

Также обсуждались вопросы укрепления безопасности на восточном фланге НАТО. Они договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами.

В защищенном видеозвонке приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Оксана Житнюк
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