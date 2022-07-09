Потери оккупантов в Украине: минус система ПВО и сотни россиян за последние сутки

На 9 июля ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 37 200 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 июля:

личного состава — около 37 200 человек (+300 за прошедшие сутки);

танков — 1638 единиц (+1);

боевых бронированных машин — 3815 (+4);

артиллерийских систем — 832 (+4);

РСЗО — 247 (-);

средств ПВО — 108 (+1);

самолетов — 217 (-);

вертолетов — 187 (-);

автотехники и автоцистерн — 2687 (+2);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);

спецтехники — ​​66 (-);

крылатых ракет — 155 (-).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Краматорском направлении фронта, уточнили в Генштабе.

Читайте также: Российские и беларуские летчики усиливают тренировки на аэродромах в Беларуси – OSINT



Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.