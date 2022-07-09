Потери оккупантов в Украине: минус система ПВО и сотни россиян за последние сутки
На 9 июля ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 37 200 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 июля:
личного состава — около 37 200 человек (+300 за прошедшие сутки);
танков — 1638 единиц (+1);
боевых бронированных машин — 3815 (+4);
артиллерийских систем — 832 (+4);
РСЗО — 247 (-);
средств ПВО — 108 (+1);
самолетов — 217 (-);
вертолетов — 187 (-);
автотехники и автоцистерн — 2687 (+2);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);
спецтехники — 66 (-);
крылатых ракет — 155 (-).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Краматорском направлении фронта, уточнили в Генштабе.
- 1 июня президент Зеленский сообщил, что Украина каждый день теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.
- 8 июля оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены, пишут в Генштабе.
- Журналист Бутусов попал под обстрел "градами", снял падающий снаряд на видео.
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