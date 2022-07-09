UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери оккупантов в Украине: минус система ПВО и сотни россиян за последние сутки

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 10:25
Потери оккупантов в Украине: минус система ПВО и сотни россиян за последние сутки - Фото
Разбирая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

На 9 июля ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 37 200 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 июля:

личного состава — около 37 200 человек (+300 за прошедшие сутки);
танков — 1638 единиц (+1);
боевых бронированных машин — 3815 (+4);
артиллерийских систем — 832 (+4);
РСЗО — 247 (-);
средств ПВО — 108 (+1);
самолетов — 217 (-);
вертолетов — 187 (-);
автотехники и автоцистерн — 2687 (+2);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);
спецтехники — ​​66 (-);
крылатых ракет — 155 (-).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Краматорском направлении фронта, уточнили в Генштабе.

Потери оккупантов в Украине: минус система ПВО и сотни россиян за последние сутки

Читайте также: Российские и беларуские летчики усиливают тренировки на аэродромах в Беларуси – OSINT

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 