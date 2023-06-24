Потери РФ: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, 39 единиц техники и 32 артиллерийские системы
Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, 39 единиц техники и 32 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты наступают в районе Кременной, Донецка и Угледара, продолжают попытки отбить освобожденную Макаровку.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 223910 (+580),
— танков — 4024 (+7),
— боевых бронированных машин — 7804 (+6),
— артиллерийских систем — 4015 (+30),
— РСЗО — 619 (+2),
— средств ПВО — 383 (+4),
— самолетов — 314,
— вертолетов — 308 (+1),
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3460 (+13),
— крылатых ракет — 1228 (+14),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6731 (+23),
— специальной техники — 548 (+3).
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.
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