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Потери РФ: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, 39 единиц техники и 32 артиллерийские системы

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 08:40
Потери РФ: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, 39 единиц техники и 32 артиллерийские системы - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, 39 единиц техники и 32 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что оккупанты наступают в районе Кременной, Донецка и Угледара, продолжают попытки отбить освобожденную Макаровку.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 223910 (+580),

— танков — 4024 (+7),

— боевых бронированных машин — 7804 (+6),

— артиллерийских систем — 4015 (+30),

— РСЗО — 619 (+2),

— средств ПВО — 383 (+4),

— самолетов — 314,

— вертолетов — 308 (+1),

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3460 (+13),

— крылатых ракет — 1228 (+14),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6731 (+23),

— специальной техники — 548 (+3).

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

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Дмитрий Гриниченко
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