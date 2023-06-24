Втрати Росії: ЗСУ знищили 580 окупантів, 39 одиниць техніки та 32 артилерійські системи
Збройні Сили України знищили 580 російських окупантів, 39 одиниць техніки та 32 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що окупанти наступають у районі Кремінної, Донецька та Вугледара, продовжують спроби відбити звільнену Макарівку.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 223 910 (+580),
— танків — 4024 (+7),
— бойових броньованих машин — 7804 (+6),
— артилерійських систем — 4015 (+30),
— РСЗВ — 619 (+2),
— засобів ППО — 383 (+4),
— літаків — 314,
— вертольотів — 308 (+1),
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13),
— крилатих ракет — 1228 (+14),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6731 (+23),
— спеціальної техніки — 548 (+3).
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
- Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.
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