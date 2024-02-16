Потери России перешли отметку 400 000. Минус более 1200 человек, 23 танка и 21 артсистема

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 39 боевых бронированных машин за сутки боев на фронте

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

За сутки российская армия потеряла 1210 солдат, 13 крылатых ракет, 23 танка и 21 артсистему. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 95 боевых столкновениях на фронте, российские оккупанты наступают в районах Авдеевки, Красногоровки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Общие потери врага во время большой войны составили:

→ личного состава – около 400 300 (+1210);

→ танков – 6465 (+23);

→ боевых бронированных машин – 12 129 (+39);

→ артиллерийских систем – 9641 (+21);

→ РСЗО – 984 (+0);

→ средств ПВО – 671 (+0);

→ самолетов – 332 (+0);

→ вертолетов – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7408 (+4);

→ крылатых ракет – 1895 (+13);

→ кораблей /катеров ‒ 25 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25);

→ специальной техники – 1528 (+4).

Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают защищать Авдеевку от российской армии и сдерживают продвижение противника, в черте города продолжаются ожесточенные бои. По данным командующего направлением Александра Тарнавского, для военных выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация там была "чрезвычайно критической".

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут упорные бои, российская армия наступает со всех сторон.

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