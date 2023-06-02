Потери России: Уничтожено 540 оккупантов, 62 единицы техники и 27 артсистем за сутки
02.06.2023, 08:04
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 540 российских оккупантов, уничтожили 62 единицы техники и 27 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери врага во время большой войны составили:
— личного состава — 208 910 (+540),
— танков — 3819 (+15),
— боевых бронированных машин — 7490 (+12),
— артиллерийских систем — 3501 (+27),
— РСЗО — 575,
— средств ПВО — 335 (+2),
— самолетов — 313,
— вертолетов — 298,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6),
— крылатых раке — 1117 (+10),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6267 (+28),
— специальной техники — 465 (+7).
- Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
- По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
- В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.
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