Втрати Росії: Знищено 540 окупантів, 62 одиниці техніки та 27 артсистем за добу
02.06.2023, 08:04
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України ліквідували 540 російських окупантів, знищили 62 одиниці техніки та 27 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 208 910 (+540),
— танків — 3819 (+15),
— бойових броньованих машин — 7490 (+12),
— артилерійських систем — 3501 (+27),
— РСЗВ — 575,
— засобів ППО — 335 (+2),
— літаків — 313,
— вертольотів — 298,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6),
— крилатих ракет — 1117 (+10),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6267 (+28),
— спеціальної техніки — 465 (+7).
- Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
- За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
- В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.
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