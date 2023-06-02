Втрати Росії: Знищено 540 окупантів, 62 одиниці техніки та 27 артсистем за добу

Збройні Сили України ліквідували 540 російських окупантів, знищили 62 одиниці техніки та 27 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 208 910 (+540),

— танків — 3819 (+15),

— бойових броньованих машин — 7490 (+12),

— артилерійських систем — 3501 (+27),

— РСЗВ — 575,

— засобів ППО — 335 (+2),

— літаків — 313,

— вертольотів — 298,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6),

— крилатих ракет — 1117 (+10),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6267 (+28),

— спеціальної техніки — 465 (+7).

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

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