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Потери России. Уничтожено более 400 оккупантов и 15 единиц бронетехники. ВСУ сбили 61 дрон

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 08:32
Потери России. Уничтожено более 400 оккупантов и 15 единиц бронетехники. ВСУ сбили 61 дрон - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 430 российских оккупантов, 10 артиллерийских систем и 15 единиц бронетехники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба.
Общие боевые потери РФ на 29 мая ориентировочно составили:
личного состава – около 207 030 человек (+430);
танков – 3801 (+4);
боевых бронированных машин – 7467 (+11) ;
артиллерийских систем – 3435 (+10) ;
РСЗО – 575 (+1) ;
средств ПВО – 331 (+2) ;
самолетов – 313 (+0) ;
вертолетов – 298 (+0) ;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61) ;
крылатых ракет – 1056 (+0) ;
кораблей /катеров – 18 (+0) ;
автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15) ;
специальной техники – 453 (+2).
Фото: Генштаб ЗСУ
  • В ночь на 29 мая 2023 года РФ нанесла массированный удар по Украине. Страна-террорист применила дроны Shahed-136 и ракеты Х-101/555. В районе Киева сбито более 40 целей.
  • Ночью оккупанты ударили "шахедами" по порту в Одессе, вспыхнул пожар.
  • В Генштабе сообщили, что в течение суток россияне атаковали на флангах в районе Бахмута и начали наступать в районе Угледара.

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Артём Джерипа
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войнапотеригенштаб
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