Втрати Росії. Знищено понад 400 окупантів та 15 одиниць бронетехніки. ЗСУ збили 61 безпілотник
29.05.2023, 08:32
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Сили оборони за минулу добу знищили 430 російських окупантів, 10 артилерійських систем та 15 одиниць бронетехніки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу.
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Загальні бойові втрати РФ на 29 травня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 207 030 осіб (+430);
танків – 3801 (+4);
бойових броньованих машин – 7467 (+11);
РСЗВ – 575 (+1);
засобів ППО – 331 (+2);
літаків – 313 (+0);
гелікоптерів – 298 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61);
крилатих ракет – 1056 (+0);
кораблів /катерів – 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15);
спеціальної техніки – 453 (+2).
- У ніч проти 29 травня 2023 року РФ завдала масованого удару по Україні. Країна-терорист застосувала дрони Shahed-136 та ракети Х-101/555. В районі Києва збито понад 40 цілей.
- Вночі окупанти вдарили "шахедами" по порту в Одесі, спричинили пожежу.
- У Генштабі повідомили, що впродовж доби росіяни атакували на флангах у районі Бахмута та почали наступати в районі Вугледара.
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