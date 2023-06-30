Потери России: ВСУ уничтожили 560 оккупантов, 14 единиц техники и 14 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 14 единиц техники и столько же артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 31 боевое столкновение, россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также пытаются сорвать украинское наступление в Запорожской области.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 228340 (+560),

— танков — 4041 (+3),

— боевых бронированных машин — 7863 (+6),

— артиллерийских систем — 4127 (+11),

— РСЗО — 630 (+3),

— средств ПВО — 389 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 308,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3519 (+6),

— крылатых ракет — 1261,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5),

— специальной техники — 569.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.