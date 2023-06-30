Потери России: ВСУ уничтожили 560 оккупантов, 14 единиц техники и 14 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 14 единиц техники и столько же артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 31 боевое столкновение, россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также пытаются сорвать украинское наступление в Запорожской области.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 228340 (+560),
— танков — 4041 (+3),
— боевых бронированных машин — 7863 (+6),
— артиллерийских систем — 4127 (+11),
— РСЗО — 630 (+3),
— средств ПВО — 389 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 308,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3519 (+6),
— крылатых ракет — 1261,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5),
— специальной техники — 569.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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