Втрати Росії: ЗСУ знищили 560 окупантів, 14 одиниць техніки та 14 артсистем за добу

Збройні Сили України знищили 560 російських окупантів, 14 одиниць техніки та стільки ж артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:



— особового складу — 228340 (+560),



— танків — 4041 (+3),



— бойових броньованих машин — 7863 (+6),



— артилерійських систем — 4127 (+11),



— РСЗВ — 630 (+3),



— засобів ППО — 389 (+1),



— літаків — 315,



— вертольотів — 308,



— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6),



— крилатих ракет — 1261,



— кораблів/катерів — 18,



— автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5),



— спеціальної техніки — 569. Вранці військові заявляли , що за добу на Донбасі сталося 31 бойове зіткнення, росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також намагаються зірвати український наступ у Запорізькій області.Загальні втрати ворога під час великої війни склали:— особового складу — 228340 (+560),— танків — 4041 (+3),— бойових броньованих машин — 7863 (+6),— артилерійських систем — 4127 (+11),— РСЗВ — 630 (+3),— засобів ППО — 389 (+1),— літаків — 315,— вертольотів — 308,— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6),— крилатих ракет — 1261,— кораблів/катерів — 18,— автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5),— спеціальної техніки — 569.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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