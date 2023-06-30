Втрати Росії: ЗСУ знищили 560 окупантів, 14 одиниць техніки та 14 артсистем за добу
30.06.2023, 08:16
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 560 російських окупантів, 14 одиниць техніки та стільки ж артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 31 бойове зіткнення, росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також намагаються зірвати український наступ у Запорізькій області.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 228340 (+560),
— танків — 4041 (+3),
— бойових броньованих машин — 7863 (+6),
— артилерійських систем — 4127 (+11),
— РСЗВ — 630 (+3),
— засобів ППО — 389 (+1),
— літаків — 315,
— вертольотів — 308,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6),
— крилатих ракет — 1261,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5),
— спеціальної техніки — 569.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 228340 (+560),
— танків — 4041 (+3),
— бойових броньованих машин — 7863 (+6),
— артилерійських систем — 4127 (+11),
— РСЗВ — 630 (+3),
— засобів ППО — 389 (+1),
— літаків — 315,
— вертольотів — 308,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6),
— крилатих ракет — 1261,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5),
— спеціальної техніки — 569.
Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.
Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта
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