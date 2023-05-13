Потери России: ВСУ уничтожили 590 оккупантов, 29 артсистем и 42 единицы техники за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, 29 артиллерийских систем и 42 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку. Продолжаются ожесточенные бои за Марьинку.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 198260 (+590),
— танков — 3751 (+6),
— боевых бронированных машин — 7307 (+12),
— артиллерийских систем — 3095 (+27),
— РСЗО — 561 (+2),
— средства ПВО — 314 (+2),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2665 (+29),
— крылатые ракеты — 970,
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6011 (+15),
— специальная техника — 402 (+9).
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
- 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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