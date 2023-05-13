Потери России: ВСУ уничтожили 590 оккупантов, 29 артсистем и 42 единицы техники за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, 29 артиллерийских систем и 42 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что захватчики продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку. Продолжаются ожесточенные бои за Марьинку.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 198260 (+590),

— танков — 3751 (+6),

— боевых бронированных машин — 7307 (+12),

— артиллерийских систем — 3095 (+27),

— РСЗО — 561 (+2),

— средства ПВО — 314 (+2),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2665 (+29),

— крылатые ракеты — 970,

— корабли/катера — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6011 (+15),

— специальная техника — 402 (+9).

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.