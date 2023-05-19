Потери России. ВСУ уничтожили 660 оккупантов, 12 артиллерийских систем и четыре танка
Генеральный штаб Вооруженных Сил сообщил, что за минувшие сутки было уничтожено 660 оккупантов. В целом РФ потеряла 201 760 солдат с начала широкомасштабного вторжения в Украину.
Общие боевые потери РФ на 19 мая 2023 г. ориентировочно составили:
- личного состава – 201760 (+660);
- танков ‒ 3777 (+4) ;
— боевых бронированных машин 7377(+4) ;
- артиллерийских систем 3210 (+12) ;
- РСЗО – 564 (+1) ;
— средства ПВО – 319 (+1);
— самолетов/aircraft – 308 (+0) ;
— вертолетов / helicopters – 294 (+0) ;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10) ;
— крылатые ракеты – 1011 (+21) ;
— корабли/катера ‒ 18 (+0) ;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10) ;
— специальная техника – 419 (+1).
- 19 мая 2023 года в Генштабе сообщили, что продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, российские оккупанты штурмуют Авдеевку и Марьинку, на Донбассе произошло 29 боестолкновений.
- В Воздушных силах рассказали, что РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами "Калибр", сообщают о 9 "прилетах".
- Ночью оккупанты нанесли удары по частному промышленному предприятию в Кривом Роге, есть серьезные разрушения и раненые.
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