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Потери России. ВСУ уничтожили 660 оккупантов, 12 артиллерийских систем и четыре танка

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 09:20
Потери России. ВСУ уничтожили 660 оккупантов, 12 артиллерийских систем и четыре танка - Фото
Украинские военные (Фото: Силы ТрО ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил сообщил, что за минувшие сутки было уничтожено 660 оккупантов. В целом РФ потеряла 201 760 солдат с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Общие боевые потери РФ на 19 мая 2023 г. ориентировочно составили:

- личного состава – 201760 (+660);

- танков  ‒ 3777 (+4) ;

— боевых бронированных машин 7377(+4) ;

- артиллерийских систем 3210 (+12) ;

- РСЗО – 564 (+1) ;

— средства ПВО – 319 (+1);

— самолетов/aircraft – 308 (+0) ;

— вертолетов / helicopters – 294 (+0) ;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10) ;

— крылатые ракеты – 1011 (+21) ;

— корабли/катера ‒ 18 (+0) ;

- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10) ;

— специальная техника – 419 (+1).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ
  • 19 мая 2023 года в Генштабе сообщили, что продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, российские оккупанты штурмуют Авдеевку и Марьинку, на Донбассе произошло 29 боестолкновений.
  • В Воздушных силах рассказали, что РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами "Калибр", сообщают о 9 "прилетах".
  • Ночью оккупанты нанесли удары по частному промышленному предприятию в Кривом Роге, есть серьезные разрушения и раненые.

Читайте также: Киев. Россия атаковала несколькими волнами дронов Shahed-136. ПВО сбила все целые врага

Артём Джерипа
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