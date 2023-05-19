Втрати Росії. ЗСУ знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та чотири танки

Генеральний штаб Збройних Сил повідомив, що за минулу добу було знищено 660 окупантів. Загалом РФ втратила 201 760 солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Загальні бойові втрати РФ на 19 травня 2023 року орієнтовно становили:

– особового складу – 201 760 (+660);

– танків – 3777 (+4);

– бойових броньованих машин 7377 (+4);

– артилерійських систем 3210 (+12);

– РСЗВ – 564 (+1);

– засобів ППО – 319 (+1);

– літаків/aircraft – 308 (+0);

– гелікоптерів/helicopters – 294 (+0);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10);

– крилатих ракет – 1011 (+21);

– кораблів/катерів – 18 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10);

– спеціальної техніки – 419 (+1).

19 травня 2023 року у Генштабі повідомили, що тривають важкі бої у Бахмуті, російські окупанти штурмують Авдіївку та Мар'їнку, на Донбасі було 29 боєзіткнень.

У Повітряних силах розповіли, що РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами "Калібр", повідомляють про дев`ять "прильотів".

Вночі окупанти завдали ударів по приватному промисловому підприємству у Кривому Розі, є серйозні руйнування та поранені.

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