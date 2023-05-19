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Втрати Росії. ЗСУ знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та чотири танки

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 09:20
Втрати Росії. ЗСУ знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та чотири танки - Фото
Українські військові (фото: Сили ТрО ЗСУ)

Генеральний штаб Збройних Сил повідомив, що за минулу добу було знищено 660 окупантів. Загалом РФ втратила 201 760 солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Загальні бойові втрати РФ на 19 травня 2023 року орієнтовно становили: 

– особового складу – 201 760 (+660);

– танків  – 3777 (+4);

– бойових броньованих машин 7377 (+4);

– артилерійських систем  3210 (+12);

– РСЗВ – 564 (+1);

– засобів ППО  – 319 (+1);

– літаків/aircraft – 308 (+0);

– гелікоптерів/helicopters – 294 (+0);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10);

– крилатих ракет – 1011 (+21);

– кораблів/катерів – 18 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10);

– спеціальної техніки – 419 (+1).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ
  • 19 травня 2023 року у Генштабі повідомили, що тривають важкі бої у Бахмуті, російські окупанти штурмують Авдіївку та Мар'їнку, на Донбасі було 29 боєзіткнень.
  • У Повітряних силах розповіли, що РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами "Калібр", повідомляють про дев`ять "прильотів".
  • Вночі окупанти завдали ударів по приватному промисловому підприємству у Кривому Розі, є серйозні руйнування та поранені.

Читайте також: Київ. Росія атакувала кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила всі цілі ворога

Артем Джеріпа
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