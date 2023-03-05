Потери России: ВСУ уничтожили 930 оккупантов и 12 артиллерийских систем
Армия России в течение 4 марта потеряла в Украине около 930 военных, 12 орудий и пять танков. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 153 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 153 120 (+930) человек ликвидировано,
→ танков – 3414 (+5),
→ боевых бронированных машин – 6692 (+9),
→ артиллерийских систем – 2426 (+12),
→ РСЗО – 488 (+1),
→ средств ПВО – 248 (+1),
→ самолетов – 302 (0),
→ вертолетов – 289 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
→ крылатых ракет – 873 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10),
→ спецтехники – 232 (+2).
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