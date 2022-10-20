Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 9 единиц артиллерии и вертолет

Вооруженные Силы Украины уничтожили 370 оккупантов, 9 единиц артиллерии и вертолет российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника с момента начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 66650 (+370),

— танков — 2567 (+13),

— боевых бронированных машин — 5255 (+20),

— артиллерийских систем — 1646 (+9),

— РСЗО — 372,

— средств ПВО — 189,

— самолетов — 269,

— вертолетов — 243 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1311 (+25),

— крылатых ракет — 329 (+6),

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4005 (+6),

— специальной техники — 147 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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