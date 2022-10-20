Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 9 единиц артиллерии и вертолет
Вооруженные Силы Украины уничтожили 370 оккупантов, 9 единиц артиллерии и вертолет российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника с момента начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 66650 (+370),
— танков — 2567 (+13),
— боевых бронированных машин — 5255 (+20),
— артиллерийских систем — 1646 (+9),
— РСЗО — 372,
— средств ПВО — 189,
— самолетов — 269,
— вертолетов — 243 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1311 (+25),
— крылатых ракет — 329 (+6),
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4005 (+6),
— специальной техники — 147 (+1).
- Авиация ВСУ семь раз ударила по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 440 огневых задач, сообщили в оперативном командовании "Юг".
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ.
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