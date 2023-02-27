Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 560 оккупантов, самолет и 11 дронов

Российская армия в течение 26 февраля потеряла в Украине около 560 военных, четыре танка, самолет и 11 БПЛА. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 148 690 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие потери противника во время полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава – около 148 690 (+560) человек ликвидировано,

→ танков – 3385 (+4),

→ боевых бронированных машин – 6621 (+6),

→ артиллерийских систем – 2380,

→ РСЗО – 475,

→ средств ПВО – 247,

→ самолетов – 300 (+1),

→ вертолетов – 288,

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),

→ крылатых ракет – 873,

→ кораблей/катеров – 18,

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6),

→ спецтехники – 230.

Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, на Донбассе за сутки украинские воины отбили 81 атаку.

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Вадим Ребрина

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