Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 560 оккупантов, самолет и 11 дронов
Российская армия в течение 26 февраля потеряла в Украине около 560 военных, четыре танка, самолет и 11 БПЛА. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 148 690 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие потери противника во время полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава – около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
→ танков – 3385 (+4),
→ боевых бронированных машин – 6621 (+6),
→ артиллерийских систем – 2380,
→ РСЗО – 475,
→ средств ПВО – 247,
→ самолетов – 300 (+1),
→ вертолетов – 288,
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),
→ крылатых ракет – 873,
→ кораблей/катеров – 18,
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6),
→ спецтехники – 230.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, на Донбассе за сутки украинские воины отбили 81 атаку.
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