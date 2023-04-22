Потери: ВСУ уничтожили 680 россиян, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар, а ВСУ отбили 53 атаки на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 185730 (+680),

— танков — 3672 (+4),

— боевых бронированных машин — 7130 (+4),

— артиллерийских систем — 2832 (+5),

— РСЗО — 539,

— средств ПВО — 289 (+4),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 293,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2398 (+4),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5),

— специальной техники — 337 (+3).

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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