Потери: ВСУ уничтожили 680 россиян, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар, а ВСУ отбили 53 атаки на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 185730 (+680),
— танков — 3672 (+4),
— боевых бронированных машин — 7130 (+4),
— артиллерийских систем — 2832 (+5),
— РСЗО — 539,
— средств ПВО — 289 (+4),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2398 (+4),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5),
— специальной техники — 337 (+3).
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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