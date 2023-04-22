UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери: ВСУ уничтожили 680 россиян, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 08:23
Потери: ВСУ уничтожили 680 россиян, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, сожгли четыре танка и пять единиц артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар, а ВСУ отбили 53 атаки на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили: 

— личного состава — 185730 (+680),

— танков — 3672 (+4),

— боевых бронированных машин — 7130 (+4),

— артиллерийских систем — 2832 (+5),

— РСЗО — 539,

— средств ПВО — 289 (+4),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 293,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2398 (+4),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5),

— специальной техники — 337 (+3).

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 