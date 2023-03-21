Потери: ВСУ уничтожили почти 1000 россиян, сожгли 15 танков и 23 единицы техники за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 960 российских оккупантов, 15 танков и 23 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне штурмуют Бахмут и Авдеевку, пытаясь окружить города, а ВСУ отбили более 120 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 166570 (+960),
— танков — 3552 (+15),
— боевых бронированных машин — 6879 (+10),
— артиллерийских систем — 2586 (+9),
— РСЗО — 507,
— средств ПВО — 270,
— самолетов — 305,
— вертолетов — 290,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7),
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5428 (+12),
— специальной техники — 266 (+1).
- Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.
- 13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".
- 16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".
Смотрите также: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом — видео
Комментарии