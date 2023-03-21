Потери: ВСУ уничтожили почти 1000 россиян, сожгли 15 танков и 23 единицы техники за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 960 российских оккупантов, 15 танков и 23 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне штурмуют Бахмут и Авдеевку, пытаясь окружить города, а ВСУ отбили более 120 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 166570 (+960),

— танков — 3552 (+15),

— боевых бронированных машин — 6879 (+10),

— артиллерийских систем — 2586 (+9),

— РСЗО — 507,

— средств ПВО — 270,

— самолетов — 305,

— вертолетов — 290,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7),

— крылатых ракет — 907,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5428 (+12),

— специальной техники — 266 (+1).

Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.

13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".

16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".

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Дмитро Гриниченко

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