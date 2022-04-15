Потеря крейсера "Москва", вероятно, изменит позиции РФ в Черном море – разведка Британии

Россия из-за затопления флагмана ЧФ РФ, ракетного крейсера "Москва", вероятно, изменит свои позиции в Черном море. Такие выводы британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Британские разведчики отметили, что как флагман "Москва" выполнял ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны.

По их словам, он был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте: введен в эксплуатацию в 1979-м, в 2021-м вернулся на службу после обширного ремонта, который должен был улучшить его возможности.

В британской разведке подчеркнули, что РФ потеряла уже два ключевых военно-морских объекта, первым был большой десантный корабль "Саратов", затопленный в порту Бердянска.

"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – говорится в выводе разведчиков.

Читайте также статью: "Это унижение России". Украинские ракеты сожгли путинский флагман "Москва": что известно

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.