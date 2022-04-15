Потеря крейсера "Москва", вероятно, изменит позиции РФ в Черном море – разведка Британии
Россия из-за затопления флагмана ЧФ РФ, ракетного крейсера "Москва", вероятно, изменит свои позиции в Черном море. Такие выводы британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Великобритании.
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Британские разведчики отметили, что как флагман "Москва" выполнял ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны.
По их словам, он был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте: введен в эксплуатацию в 1979-м, в 2021-м вернулся на службу после обширного ремонта, который должен был улучшить его возможности.
В британской разведке подчеркнули, что РФ потеряла уже два ключевых военно-морских объекта, первым был большой десантный корабль "Саратов", затопленный в порту Бердянска.
"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – говорится в выводе разведчиков.
- В Одесской ОВА заявили, что 13 апреля украинские ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". В ОК "Юг" добавили, что он завалился на борт и начал тонуть.
- РФ сначала заявила, что на корабле произошел пожар и детонация боезапаса. В ночь на 15 апреля Россия заявила, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма.
- Президент Владимир Зеленский не стал детально комментировать затопление. Он сказал, что российские корабли могут пойти разве что на дно, а если армия РФ уменьшится – то это неплохо.
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