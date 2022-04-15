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Потеря крейсера "Москва", вероятно, изменит позиции РФ в Черном море – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 08:56
Потеря крейсера
Ракетный крейсер Москва (фото - ЕРА)

Россия из-за затопления флагмана ЧФ РФ, ракетного крейсера "Москва", вероятно, изменит свои позиции в Черном море. Такие выводы британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Великобритании.

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Британские разведчики отметили, что как флагман "Москва" выполнял ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны.

По их словам, он был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте: введен в эксплуатацию в 1979-м, в 2021-м вернулся на службу после обширного ремонта, который должен был улучшить его возможности.

В британской разведке подчеркнули, что РФ потеряла уже два ключевых военно-морских объекта, первым был большой десантный корабль "Саратов", затопленный в порту Бердянска.

"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – говорится в выводе разведчиков.

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Марк Сировой
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Москва крейсер разведка великобритании черноморский флот рф черное море
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