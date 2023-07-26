Потураев, Кравчук, Божков и другие. Кто не поддержал отставку министра Ткаченко – список

На заседании комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады против решения президента Владимира Зеленского об отставке министра культуры Александра Ткаченко выступили председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев и другие пять членов комитета.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром 26 июля выступивший за отставку Ткаченко нардеп Николай Княжицкий написал, что его поддержали некоторые члены комитета: Владимир Вятрович, София Федина и Гео Лерос.

На заседании глава профильного комитета Рады Потураев заявил "Мы должны определиться, поддержим ли мы отставку министра Ткаченко", попросив поднять руки тех депутатов, которые, как и он, – против отставки главы Минкульта.

Против решения Зеленского пошли:

- Никита Потураев;

- Евгения Кравчук;

- Александр Божков;

- Андрей Боблях;

- Александр Санченко;

- Татьяна Скрипка.

Не воздержался никто.

В завершение Потураев заявил, что "комитет перекладывает это решение (отставку Ткаченко, – Ред.) на плечи Верховной Рады".

20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.

Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

Читайте также: "Полгода Минкульт должен не отсвечивать". Почему Зеленский попросил Ткаченко на выход

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.