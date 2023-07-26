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Потураев, Кравчук, Божков и другие. Кто не поддержал отставку министра Ткаченко – список

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 13:58
Потураев, Кравчук, Божков и другие. Кто не поддержал отставку министра Ткаченко – список - Фото
Скриншот заседания комитета

На заседании комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады против решения президента Владимира Зеленского об отставке министра культуры Александра Ткаченко выступили председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев и другие пять членов комитета.

Утром 26 июля выступивший за отставку Ткаченко нардеп Николай Княжицкий написал, что его поддержали некоторые члены комитета: Владимир Вятрович, София Федина и Гео Лерос.

На заседании глава профильного комитета Рады Потураев заявил "Мы должны определиться, поддержим ли мы отставку министра Ткаченко", попросив поднять руки тех депутатов, которые, как и он, – против отставки главы Минкульта.

Против решения Зеленского пошли:

- Никита Потураев;

- Евгения Кравчук;

- Александр Божков;

- Андрей Боблях;

- Александр Санченко;

- Татьяна Скрипка.

Не воздержался никто.

В завершение Потураев заявил, что "комитет перекладывает это решение (отставку Ткаченко, – Ред.) на плечи Верховной Рады".

СПРАВКА. 13 июля 2023-го Совет принял закон о выделении почти 574 млн грн в завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии о целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество из-за волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны, например, FPV-дроны-камикадзе, БпЛА для разведки, автомобили и т.д.

Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также трезубец, который вместо герба СССР будут устанавливать на щит монумента "Родина-мать". На это пойдет 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения кафиров), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости о том, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Смт Ингулец".
  • 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
  • Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

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Милана Головань
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Гео ЛеросВладимир Зеленскийалександр ткаченконикита потураевЕвгения КравчукАлександр Санченкоалександр божковандрей бобляхтатьяна скрипка
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