Потураєв, Кравчук, Божков та інші. Хто не підтримав відставку міністра Ткаченка – список

На засіданні комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради проти рішення президента Володимира Зеленського щодо відставки міністра культури Олександра Ткаченка виступили голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв та інші п'ять членів комітету.

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Вранці 26 липня нардеп Микола Княжицький, який виступив за відставку Ткаченка, написав, що його підтримали деякі члени комітету: Володимир В'ятрович, Софія Федина та Гео Лерос.

На засіданні глава профільного комітету Ради Потураєв заявив "Ми маємо визначитися, чи підтримаємо ми відставку міністра Ткаченка", попросивши підняти руки тих депутатів, які так само як і він, – проти відставки глави Мінкульту.

Проти рішення Зеленського пішли:

- Микита Потураєв;

- Євгенія Кравчук;

- Олександр Божков;

- Андрій Боблях;

- Олександр Санченко;

- Тетяна Скрипка.

Не утримався ніхто.

На завершення Потураєв заявив, що комітет "перекладає це рішення (відставку Ткаченка, – Ред.) на плечі Верховної Ради".

20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.

Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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