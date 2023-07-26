Потураєв, Кравчук, Божков та інші. Хто не підтримав відставку міністра Ткаченка – список
На засіданні комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради проти рішення президента Володимира Зеленського щодо відставки міністра культури Олександра Ткаченка виступили голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв та інші п'ять членів комітету.
Вранці 26 липня нардеп Микола Княжицький, який виступив за відставку Ткаченка, написав, що його підтримали деякі члени комітету: Володимир В'ятрович, Софія Федина та Гео Лерос.
На засіданні глава профільного комітету Ради Потураєв заявив "Ми маємо визначитися, чи підтримаємо ми відставку міністра Ткаченка", попросивши підняти руки тих депутатів, які так само як і він, – проти відставки глави Мінкульту.
Проти рішення Зеленського пішли:
- Микита Потураєв;
Не утримався ніхто.
На завершення Потураєв заявив, що комітет "перекладає це рішення (відставку Ткаченка, – Ред.) на плечі Верховної Ради".
Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".
- 20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.
- Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".
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