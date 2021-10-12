UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Позвали террористку. Россия опять сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ – Гармаш

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 19:46
Позвали террористку. Россия опять сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ – Гармаш - Фото
Сергей Гармаш (скриншот из видео 4 канала)

Россия вновь сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу появлением террористки Майи Пироговой. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, представители РФ не хотели обсуждать вспышку смертности от COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса и закрытие КПВВ, потому преднамеренно сорвали заседание появлением на нем террористки Майи Пироговой.

Читайте также: Россия шантажирует в ТКГ: требует отдать территорию за открытие пункта пропуска – Гармаш

"Это нельзя назвать иначе, чем намеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированной Москвой вспышкой смертности от коронавируса", – написал Гармаш.

СПРАВКА. В июле 2018 года суд Черновцов заочно приговорил Пирогову к десяти годам тюремного заключения. Ее признали виновной в создании террористической организации.

Также он сообщил, что ТКГ почти год назад поручила политической подгруппе разработать план действий по урегулированию конфликта на основе письменных предложений участников. Украина свои предложения предоставила, а РФ – нет. Вместо этого Москва ограничилась "позиций", что "в целом поддерживает" подходы ОРДЛО. Однако представители ОРДЛО, как напомнил Гармаш, не являются участниками переговоров, потому разработка плана действий зашла в тупик.

Позвали террористку. Россия опять сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ – Гармаш

  • В январе 2021-го на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР, координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
  • 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. Спикер делегации Алексей Арестович сказал, что в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет вести переговоры в ТКГ в присутствии Пироговой.
  • Менее чем за сутки до начала запланированного на 25 августа заседания гуманитарной подгруппы Россия сделала техническое сообщение о привлечении к нему Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм. Заседание было сорвано.
  • 14 сентября Россия вновь сорвала заседание политической подгруппы ТКГ – вместо вопроса имплементации формулы Штайнмайера представители РФ хотели обсуждать "план действий" боевиков ОРДЛО.

Читайте также: "Минск не рассматриваем". Украина готова возобновить очные встречи ТКГ, но не в Беларуси

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс ткг коронавирус COVID-19 Сергей Гармаш майя пирогова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 