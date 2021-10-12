Позвали террористку. Россия опять сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ – Гармаш

Россия вновь сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу появлением террористки Майи Пироговой. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

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По его словам, представители РФ не хотели обсуждать вспышку смертности от COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса и закрытие КПВВ, потому преднамеренно сорвали заседание появлением на нем террористки Майи Пироговой.

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"Это нельзя назвать иначе, чем намеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированной Москвой вспышкой смертности от коронавируса", – написал Гармаш.

СПРАВКА. В июле 2018 года суд Черновцов заочно приговорил Пирогову к десяти годам тюремного заключения. Ее признали виновной в создании террористической организации.

Также он сообщил, что ТКГ почти год назад поручила политической подгруппе разработать план действий по урегулированию конфликта на основе письменных предложений участников. Украина свои предложения предоставила, а РФ – нет. Вместо этого Москва ограничилась "позиций", что "в целом поддерживает" подходы ОРДЛО. Однако представители ОРДЛО, как напомнил Гармаш, не являются участниками переговоров, потому разработка плана действий зашла в тупик.

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Оксана Житнюк

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