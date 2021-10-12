Позвали террористку. Россия опять сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ – Гармаш
Россия вновь сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу появлением террористки Майи Пироговой. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.
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По его словам, представители РФ не хотели обсуждать вспышку смертности от COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса и закрытие КПВВ, потому преднамеренно сорвали заседание появлением на нем террористки Майи Пироговой.
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"Это нельзя назвать иначе, чем намеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированной Москвой вспышкой смертности от коронавируса", – написал Гармаш.
Также он сообщил, что ТКГ почти год назад поручила политической подгруппе разработать план действий по урегулированию конфликта на основе письменных предложений участников. Украина свои предложения предоставила, а РФ – нет. Вместо этого Москва ограничилась "позиций", что "в целом поддерживает" подходы ОРДЛО. Однако представители ОРДЛО, как напомнил Гармаш, не являются участниками переговоров, потому разработка плана действий зашла в тупик.
- В январе 2021-го на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР, координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
- 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. Спикер делегации Алексей Арестович сказал, что в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет вести переговоры в ТКГ в присутствии Пироговой.
- Менее чем за сутки до начала запланированного на 25 августа заседания гуманитарной подгруппы Россия сделала техническое сообщение о привлечении к нему Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм. Заседание было сорвано.
- 14 сентября Россия вновь сорвала заседание политической подгруппы ТКГ – вместо вопроса имплементации формулы Штайнмайера представители РФ хотели обсуждать "план действий" боевиков ОРДЛО.
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