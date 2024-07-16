Правительство Германии отвергло призыв оппозиции о передаче ВСУ боевых самолетов

Истребитель германской армии (Фото: Tons Kalnins/EPA)

Федеральное правительство Германии отклонило призыв оппозиции о предоставлении Вооруженным Силам Украины истребителей, поскольку у Бундесвера нет на вооружении F-16. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, цитирует Tagesschau.

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По его словам, правительство Германии не поддерживает призыв лидера оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца начать поставки боевых самолетов в Украину.

"Нет смысла передавать Украине разные типы истребителей. Даже если истребители могут выглядеть похожими внешне, они очень отличаются в управлении. И это предполагает длительное обучение", — добавил Хебештрайт.

Немецкие войска пользуются многоцелевыми истребителями Eurofighter Typhoon. Также эти самолеты находятся на вооружении Великобритании, Италии, Испании, Австрии, Саудовской Аравии и других государств.

15 июля Мерц высказался за усиление поддержки Киева со стороны Берлина, в том числе за поставку ВСУ боевых самолетов. Он считает, что Германия должна помочь Украине восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством.

10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

В тот же день Норвегия анонсировала передачу Украине шести истребителей F-16.

14 июля в ОП сообщили, что Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen.

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