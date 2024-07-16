Уряд Німеччини відкинув заклик опозиції про передання ЗСУ бойових літаків

Винищувач німецької армії (Фото: Tons Kalnins/EPA)

Федеральний уряд Німеччини відхилив заклик опозиції про надання Збройним Силам України винищувачів, оскільки Бундесвер не має на озброєнні F-16. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, цитує Tagesschau.

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За його словами, уряд Німеччини не підтримує заклик лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца розпочати постачання бойових літаків до України.

"Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів. Навіть якщо винищувачі можуть виглядати схожими ззовні, вони дуже відрізняються в управлінні. І це передбачає тривале навчання", – додав Хебештрайт.

Німецькі війська користуються багатоцільовими винищувачами Eurofighter Typhoon. Також ці літаки на озброєнні Великої Британії, Італії, Іспанії, Австрії, Саудівської Аравії та інших держав.

15 липня Мерц висловився за посилення підтримки Києва з боку Берліна, зокрема за постачання ЗСУ бойових літаків. Він вважає, що Німеччина має допомогти Україні відновити суверенітет над власним повітряним простором.

10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

Того самого дня Норвегія анонсувала передання Україні шести винищувачів F-16.

14 липня в ОП повідомили, що Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen.

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