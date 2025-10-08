Правительство определило критерии государств, с которыми введут множественное гражданство

Приоритет множественного гражданства будет предоставляться тем странам, которые входят в круг ближайших и надежных союзников Украины, отметили в МИД

Заседание Кабмина (Фото: kmu.gov.ua)

8 октября Кабмин принял постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введено множественное гражданство. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Приоритет будет предоставляться тем странам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников. Среди принятых критериев для стран:

→ членство в "Большой семерке";

→ членство в ЕС;

→ применение санкций против РФ за агрессию против Украины;

→ поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

→ позиция во время голосований в международных организациях;

→ наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

→ уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

→ финансовая поддержка Украины;

→ другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

За словами главы МИД Андрея Сибиги, ключевая целевая аудитория этих нововведений – украинские общины в мире. Что касается перечня конкретных иностранных государств, то его определят отдельно.