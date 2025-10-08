Правительство определило критерии государств, с которыми введут множественное гражданство
8 октября Кабмин принял постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введено множественное гражданство. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Приоритет будет предоставляться тем странам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников. Среди принятых критериев для стран:
→ членство в "Большой семерке";
→ членство в ЕС;
→ применение санкций против РФ за агрессию против Украины;
→ поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
→ позиция во время голосований в международных организациях;
→ наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
→ уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
→ финансовая поддержка Украины;
→ другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.
За словами главы МИД Андрея Сибиги, ключевая целевая аудитория этих нововведений – украинские общины в мире. Что касается перечня конкретных иностранных государств, то его определят отдельно.
- Законопроект о множественном гражданстве инициировал президент Владимир Зеленский еще в январе 2024 года. Документ определял, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.
- 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве в Украине, однако он был заблокирован группой Дмитрия Разумкова "за нарушение регламента его принятия". 12 июля президент сообщил, что в Раде ожидается разблокировка этого законопроекта.
- 15 июля Зеленский безотлагательно подписал несколько законов, в частности о множественном гражданстве.
Комментарии (0)