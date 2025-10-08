Уряд визначив критерії держав, з якими введуть множинне громадянство

Пріоритет множинного громадянства надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України, зазначили в МЗС

Засідання Кабміну (Фото: kmu.gov.ua)

8 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджене множинне громадянство. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Серед ухвалених критеріїв для країн:

→ членство у "Великій сімці";

→ членство в ЄС;

→ застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

→ підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

→ позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

→ наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

→ рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

→ фінансова підтримка України;

→ інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, ключова цільова аудиторія цих нововведень – українські громади у світі. Щодо переліку конкретних іноземних держав, то його визначать окремо.