Уряд визначив критерії держав, з якими введуть множинне громадянство
8 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджене множинне громадянство. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Серед ухвалених критеріїв для країн:
→ членство у "Великій сімці";
→ членство в ЄС;
→ застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
→ підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
→ позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
→ наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
→ рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
→ фінансова підтримка України;
→ інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
За словами глави МЗС Андрія Сибіги, ключова цільова аудиторія цих нововведень – українські громади у світі. Щодо переліку конкретних іноземних держав, то його визначать окремо.
- Законопроєкт про множинне громадянство ініціював президент Володимир Зеленський ще у січні 2024 року. Документ визначав, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.
- 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні, однак він був заблокований групою Дмитра Разумкова "за порушення регламенту його ухвалення". 12 липня президент повідомив, що у Раді очікуються розблокування цього законопроєкту.
- 15 липня Зеленський невідкладно підписав кілька законів, зокрема про множинне громадянство.
Коментарі (0)