Правительство выделило более 5 млрд грн на оснащение больниц медтехникой
Глава Минздрава Максим Степанов надеется "очень скоро" увидеть "реальную медицину, которую мы выстраиваем"
На оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах правительство выделило около 5,3 млрд гривень. Об этом решении правительства сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, средства пойдут на закупку:
— компьютерных томографов;
— ангиографов;
— эндоскопического оборудования в хирургию.
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По словам Степанова, после оснащения больниц "не нужно будет ехать за 100-200 км в областную больницу, чтобы сделать томографию" или "человека с инфарктом везти за 100 км по еще не отремонтированным дорогам". Глава Минздрава добавил, что такое дооснащение больниц будет проходить в рамках проекта "Большая стройка", который инициировал президент Владимир Зеленский.
- Медреформа стартовала в конце января 2018-го.
- 1 апреля 2020-го начался второй этап медреформы: больницы после его завершения, как планировалось, должны получать средства на пациентов по договору с НСЗУ, некоторые услуги стали бесплатными.
- 4 мая президент Зеленский призвал Минздрав пересмотреть второй этап, а 20-го заявил, что "медреформы не получилось".
- Члены команды авторов реформы полагают, что такие инициативы власти - это "заигрывание с электоратом перед выборами".
- С 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц и расширят список бесплатных услуг.
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