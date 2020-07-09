Правительство выделило более 5 млрд грн на оснащение больниц медтехникой

Глава Минздрава Максим Степанов надеется "очень скоро" увидеть "реальную медицину, которую мы выстраиваем"

На оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах правительство выделило около 5,3 млрд гривень. Об этом решении правительства сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, средства пойдут на закупку:

— компьютерных томографов;

— ангиографов;

— эндоскопического оборудования в хирургию.

Читайте также: "Я для них неудобный министр". Степанов ответил на критику оппонентов

По словам Степанова, после оснащения больниц "не нужно будет ехать за 100-200 км в областную больницу, чтобы сделать томографию" или "человека с инфарктом везти за 100 км по еще не отремонтированным дорогам". Глава Минздрава добавил, что такое дооснащение больниц будет проходить в рамках проекта "Большая стройка", который инициировал президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Голубовская, Тодуров, Рыженко. В Минздраве создали совет по медреформе

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.