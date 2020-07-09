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Правительство выделило более 5 млрд грн на оснащение больниц медтехникой

09.07.2020, 09:43
Правительство выделило более 5 млрд грн на оснащение больниц медтехникой - Фото
Аппарат ИВЛ (Фото: omr.gov.ua)

Глава Минздрава Максим Степанов надеется "очень скоро" увидеть "реальную медицину, которую мы выстраиваем"

На оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах правительство выделило около 5,3 млрд гривень. Об этом решении правительства сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, средства пойдут на закупку:

— компьютерных томографов;
— ангиографов;
— эндоскопического оборудования в хирургию.

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По словам Степанова, после оснащения больниц "не нужно будет ехать за 100-200 км в областную больницу, чтобы сделать томографию" или "человека с инфарктом везти за 100 км по еще не отремонтированным дорогам". Глава Минздрава добавил, что такое дооснащение больниц будет проходить в рамках проекта "Большая стройка", который инициировал президент Владимир Зеленский.

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Евгений Пилипенко
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