Премьер Дании после операции "Паутина": Украина успешно себя защищает
Украина имеет право защищать себя и делает это успешно. Так премьер-министр Дании Метте Фредериксен на саммите "Бухарестской девятки" прокомментировала спецоперацию СБУ "Паутина" в российском тылу, передает Reuters.
"Я думаю, что они имеют право защищать себя, и иногда это включает в себя и сопротивление. Так что, похоже, им это удалось", – сказала она, когда ее попросили прокомментировать атаку на российские аэродромы.
Также премьер Дании отметила, что сейчас крайне важно сосредоточиться на перевооружении Европы. По словам Фредериксен, Россия представляет угрозу для всех стран ЕС и поэтому необходимо укреплять восточный фланг.
"Мы должны продолжать добиваться прекращения огня, но в то же время мы должны делать то, что необходимо на поле боя в Украине, чтобы они действительно могли выиграть эту войну", – сказала она.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- 2 июня появились первые спутниковые снимки с авиабазы "Белая" после операции "Паутина". На них отмечены, вероятно, уничтоженные самолеты Ту-95 и Ту-22М3.
- Глава СБУ рассказал детали операции "Паутина" в тылу РФ. При помощи 117 дронов удалось поразить 41 самолет на четырех аэродромах.
- CBS News сообщило, что Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных.