Премьер Дании после операции "Паутина": Украина успешно себя защищает

Метте Фредериксен (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Украина имеет право защищать себя и делает это успешно. Так премьер-министр Дании Метте Фредериксен на саммите "Бухарестской девятки" прокомментировала спецоперацию СБУ "Паутина" в российском тылу, передает Reuters.

"Я думаю, что они имеют право защищать себя, и иногда это включает в себя и сопротивление. Так что, похоже, им это удалось", – сказала она, когда ее попросили прокомментировать атаку на российские аэродромы.

Также премьер Дании отметила, что сейчас крайне важно сосредоточиться на перевооружении Европы. По словам Фредериксен, Россия представляет угрозу для всех стран ЕС и поэтому необходимо укреплять восточный фланг.

"Мы должны продолжать добиваться прекращения огня, но в то же время мы должны делать то, что необходимо на поле боя в Украине, чтобы они действительно могли выиграть эту войну", – сказала она.