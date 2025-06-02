Прем'єрка Данії після операції "Павутина": Україна успішно себе захищає
Україна має право захищати себе та робить це успішно. Так, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на саміті "Бухарестської дев'ятки" прокоментувала спецоперацію СБУ "Павутина" в російському тилу, передає Reuters.
"Я думаю, що вони мають право захищати себе, і іноді це включає й опір. Тож, імовірно, їм це вдалося", – сказала вона, коли її попросили прокоментувати атаку на російські аеродроми.
Також прем'єрка Данії зазначила, що зараз дуже важливо зосередитись на переозброєнні Європи. За словами Фредеріксен, Росія становить загрозу для всіх країн ЄС і тому необхідно зміцнювати східний фланг.
"Ми маємо продовжувати домагатися припинення вогню, але водночас ми маємо робити те, що необхідно на полі бою в Україні, щоб вони справді могли виграти цю війну", – сказала вона.
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