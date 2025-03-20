Премьер Финляндии: Украина должна вступить в ЕС как можно скорее, крайний срок – 2030 год

Владимир Зеленский и Петтери Орпо (Фото: EPA / KIMMO BRANDT)

Союзники должны помочь Украине стать членом Евросоюза "как можно скорее" и 2030 год – это самый поздний срок. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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"Они (украинцы) действительно хотят стать членом ЕС. Они хотят быть одними из нас, и именно поэтому мы должны помочь им, поддержать их на пути к членству как можно скорее, самое позднее – к 2030 году", – сказал он.

Финский премьер отметил: заметно, как Европа извлекла уроки из войны России против Украины, и подчеркнул, что Москва "является и будет" постоянной угрозой для Евросоюза и Европы.

"[Цель] – сделать европейскую опору НАТО максимально сильной и менее зависимой от других. Это очень амбициозная цель, но нам нужно начать прямо сейчас", – сказал Орпо.