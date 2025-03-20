Премьер Финляндии: Украина должна вступить в ЕС как можно скорее, крайний срок – 2030 год
Союзники должны помочь Украине стать членом Евросоюза "как можно скорее" и 2030 год – это самый поздний срок. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
"Они (украинцы) действительно хотят стать членом ЕС. Они хотят быть одними из нас, и именно поэтому мы должны помочь им, поддержать их на пути к членству как можно скорее, самое позднее – к 2030 году", – сказал он.
Финский премьер отметил: заметно, как Европа извлекла уроки из войны России против Украины, и подчеркнул, что Москва "является и будет" постоянной угрозой для Евросоюза и Европы.
"[Цель] – сделать европейскую опору НАТО максимально сильной и менее зависимой от других. Это очень амбициозная цель, но нам нужно начать прямо сейчас", – сказал Орпо.
- 7 июня 2024 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.
- 25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- 28 января 2025 года Каллас заявила, что ЕС может ускорить евроинтеграцию Украины в 2025 году.
- 24 февраля президент Литвы предложил назначить дату вступления Украины в ЕС 1 января 2030 года.
- 17 марта Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС.