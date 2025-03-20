Прем'єр Фінляндії: Україна має вступити до ЄС якнайшвидше, крайній термін – 2030 рік
Союзники мають допомогти Україні стати членом Євросоюзу "якнайшвидше" і 2030 рік – це найпізніший термін. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
"Вони (українці) дійсно хочуть стати членом ЄС. Вони хочуть бути одними з нас, і саме тому ми повинні допомогти їм, підтримати їх на шляху до членства якнайшвидше, найпізніше – до 2030 року", – сказав він.
Фінський прем'єр зазначив: помітно, як Європа зробила висновки з війни Росії проти України, та підкреслив, що Москва "є і буде" постійною загрозою для Євросоюзу та Європи.
"[Мета] – зробити європейську опору НАТО максимально сильною та менш залежною від інших. Це дуже амбітна мета, але нам потрібно розпочати прямо зараз", – сказав Орпо.
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