Премьер Гренландии заявил, что готовит встречу с Трампом на фоне его заявлений
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что его правительство работает над тем, чтобы организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нууке, сообщает Berlingske.
Он отметил, что на фоне заявлений Трампа о желании установить контроль над Гренландией, люди обеспокоены. Однако для властей страны важно, чтобы гренландцы "сохраняли спокойствие".
Премьер Гренландии ожидает, что беседа с Трампом позволит продвинуться вперед и сейчас правительство работает над тем, чтобы организовать встречу.
"Это то, с чем мы работаем. Нельзя обойти тот факт, что если они [США] хотят говорить о Гренландии, им придется говорить с Гренландией", – подчернул премьер.
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, которая присоединилась к пресс-конференции Эгеде, отметила, что встреча может состояться "в ближайшие несколько дней".
- 23 декабря 2024 года избранный президент США Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Эгеде ответил, что она не продается.
- 7 января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 13 января в Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике.
- 15 января Трамп пообщался с премьером Дании по телефону о Гренландии. Мэтте Фредериксен подчеркнула, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться самой Гренландией.