Премьер Гренландии заявил, что готовит встречу с Трампом на фоне его заявлений

Сообщается, что встреча может состояться в ближайшие дни

Муте Эгеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что его правительство работает над тем, чтобы организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нууке, сообщает Berlingske.

Он отметил, что на фоне заявлений Трампа о желании установить контроль над Гренландией, люди обеспокоены. Однако для властей страны важно, чтобы гренландцы "сохраняли спокойствие".

Премьер Гренландии ожидает, что беседа с Трампом позволит продвинуться вперед и сейчас правительство работает над тем, чтобы организовать встречу.

"Это то, с чем мы работаем. Нельзя обойти тот факт, что если они [США] хотят говорить о Гренландии, им придется говорить с Гренландией", – подчернул премьер.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, которая присоединилась к пресс-конференции Эгеде, отметила, что встреча может состояться "в ближайшие несколько дней".