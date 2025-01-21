Прем'єр Гренландії заявив, що готує зустріч із Трампом на тлі його заяв

Муте Егеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над тим, щоб організувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав на пресконференції у Нууку, повідомляє Berlingske.

Він зазначив, що на тлі заяв Трампа про бажання встановити контроль над Гренландією, люди стурбовані. Однак для влади країни важливо, щоб гренландці "зберігали спокій".

Прем'єр Гренландії очікує, що бесіда з Трампом дозволить просунутися вперед, і зараз уряд працює над тим, щоб організувати зустріч.

"Це те, з чим ми працюємо. Не можна обійти той факт, що якщо вони [США] хочуть говорити про Гренландію, їм доведеться говорити з Гренландією", – наголосив прем'єр.

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт, яка приєдналася до пресконференції Егеде, зазначила, що зустріч може відбутися "найближчими кількома днями".