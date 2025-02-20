Премьер Греции: Европа должна проснуться от геополитического ступора на фоне заявлений США

Кириакос Мицотакис (Фото: x.com/kmitsotakis)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европе нужно "проснуться" и разработать собственную оборонную политику на фоне заявлений США. Об этом он сказал во время выступления на деловой конференции в Салониках 19 февраля, передают Reuters и ekathimerini.com.

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"Я говорил о необходимости пробуждения Европы от ее экономического и геополитического ступора... Последние события и этот другой взгляд на вещи со стороны США теперь обязывают нас не только посмотреть правде в глаза, но и действовать очень быстро и реализовывать решения, которые мы долго обсуждали", – сказал Мицотакис.

Премьер Греции также указал на то, что Европе необходимо разработать оборонную политику, которая позволит развивать силу сдерживания и снизить зависимость от США.

Перед этим он виртуально принял участие в конференции с европейскими лидерами и Канадой, которую организовала Франция. По словам премьера Греции, помимо войны России против Украины обсуждался вопрос, как Европе реагировать на "тектонические сдвиги", спровоцированные инициативами американского президента Дональда Трампа.

Несмотря на "пропасть в позициях", Мицотакис подчеркнул, что ЕС и Греция должны продолжать взаимодействовать с новой администрацией США.

18 февраля премьер Италии Мелони раскритиковала саммит в Париже и назвала его "антитрамповским".

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Вице-президент Вэнс раскритиковал и предостерег Зеленского от "нападения" на Трампа.