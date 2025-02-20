Прем'єр Греції: Європа має прокинутися від геополітичного ступору на тлі заяв США

Кіріакос Міцотакіс (Фото: x.com/kmitsotakis)

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Європі потрібно "прокинутися" та розробити власну оборонну політику на тлі заяв США. Про це він сказав під час виступу на діловій конференції у Салоніках 19 лютого, передають Reuters та ekathimerini.com.

"Я говорив про необхідність пробудження Європи від її економічного та геополітичного ступору... Останні події та цей інший погляд на речі з боку США тепер зобов'язують нас не лише подивитися правді в очі, а й діяти дуже швидко та реалізовувати рішення, які ми довго обговорювали", – сказав Міцотакіс.

Прем'єр Греції також зазначив, що Європі необхідно розробити оборонну політику, яка дасть змогу розвивати силу стримування та знизити залежність від США.

Перед цим він віртуально взяв участь у конференції з європейськими лідерами та Канадою, яку організувала Франція. За словами прем'єра Греції, окрім війни Росії проти України обговорювалося питання, як Європі реагувати на "тектонічні зрушення", спровоковані ініціативами американського президента Дональда Трампа.

Попри "прірву в позиціях", Міцотакіс підкреслив, що ЄС і Греція повинні продовжувати взаємодіяти з новою адміністрацією США.

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