Премьер Грузии обратился к Трампу: У нас абсолютно одинаковые оценки войны в Украине

Кобахидзе считает, что "схожесть ценностей" между Грузией и США поможет перезагрузке отношений между странами

Иракли Кобахидзе (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Он считает, что у Грузии и Соединенных Штатов существует много общего в оценке определенных событий и явлений, что должно способствовать перезагрузке отношений между странами. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

В обращении Кобахидзе пожаловался, что его предыдущее письмо, в котором он выразил готовность начать отношения "с чистого листа", осталось без ответа. Премьер Грузии считает это удивительным.

"Ваше молчание по отношению к Грузии не имеет для нас логического объяснения с учетом того, что если наблюдать за публичной риторикой нашего правительства и вашей администрации, то полное ценностное и идеологическое соответствие между нашими видениями поражают", – написал он.

Среди примеров "общего видения" Кобахидзе назвал оценку российско-украинской войны.

"У нас абсолютно одинаковые оценки войны в Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганды и многих других вопросов", – написал он.

Грузинский премьер выразил недоумение по поводу того, что администрация Трампа до сих пор не сняла введенные администрацией 46-го президента США Джо Байдена санкции с грузинских политиков и чиновников и назвал "неприемлемым" ужесточение санкций.

В заключение Кабахидзе сообщил, что "грузинское правительство терпеливо ждет момента перезагрузки грузино-американских отношений и возобновления стратегического партнерства между странами".