Прем'єр Грузії звернувся до Трампа: У нас абсолютно однакові оцінки щодо війни в Україні

Кобахідзе вважає, що "схожість цінностей" між Грузією та США допоможе перезавантаженню відносин між країнами

Іраклі Кобахідзе (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе написав відкритого листа до президента США Дональда Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він вважає, що у Грузії та Сполучених Штатів існує багато спільного в оцінці певних подій та явищ, що має сприяти перезавантаженню відносин між країнами. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

У зверненні Кобахідзе поскаржився, що його попередній лист, у якому він висловив готовність розпочати відносини "з чистого аркуша", залишився без відповіді. Прем'єр Грузії вважає це дивним.

"Ваше мовчання щодо Грузії не має для нас логічного пояснення з урахуванням того, що якщо спостерігати за публічною риторикою нашого уряду та вашої адміністрації, то повна ціннісна та ідеологічна відповідність між нашими баченнями вражають", – написав він.

Серед прикладів "спільного бачення" Кобахідзе назвав оцінку російсько-української війни.

"У нас абсолютно однакові оцінки щодо війни в Україні, гендерної та ЛГБТ-пропаганди та багатьох інших питань", – написав він.

Грузинський прем’єр висловив подив щодо того, що адміністрація Трампа досі не зняла запроваджені адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена санкції з грузинських політиків і чиновників і назвав "неприйнятним" посилення санкцій.

Наостанок Кабахідзе повідомив, що "грузинський уряд терпляче чекає моменту перезавантаження грузино-американських відносин та відновлення стратегічного партнерства між країнами".