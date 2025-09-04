Премьер-министр Испании не прибыл на встречу "коалиции желающих" из-за проблем с самолетом

Самолет испанского премьера был в воздухе, когда возникла проблема, из-за чего борт вернулся в Мадрид

Педро Санчес (Фото: EPA)

Премьер-министр Испании Педро Санчес не прибыл в Париж для участия в саммите "коалиции желающих" из-за технической неисправности самолета. Об этом Sky News сообщил представитель офиса испанского премьера.

Санчес был в воздухе, когда возникла проблема с самолетом, из-за чего борт вернулся в Мадрид. Из-за этого участие во встрече "коалиции желающих" глава правительства Испании принимает дистанционно.

До обеда 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже встретились со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советниками лидеров четырех европейских стран.

По данным французской газеты Le Monde, после заседания состоится звонок руководителю Штатов Дональду Трампу.