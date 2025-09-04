Прем’єр-міністр Іспанії не прибув на зустріч "коаліції охочих" через проблеми з літаком

Літак іспанського премʼєра був у повітрі, коли виникла проблема, через що борт повернувся до Мадрида

Педро Санчес (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не прибув до Парижа для участі у саміті "коаліції охочих" через технічну несправність літака. Про це Sky News повідомив речник офісу іспанського премʼєра.

Санчес був у повітрі, коли виникла проблема з літаком, через що борт повернувся до Мадрида. Через це участь у зустрічі "коаліції охочих" глава уряду Іспанії бере дистанційно.

До обіду 4 вересня у Парижі розпочалась зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров вже зустрілися зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та радниками лідерів чотирьох європейських країн.

За даними французької газети Le Monde, після засідання відбудеться дзвінок керівнику Штатів Дональду Трампу.