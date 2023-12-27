Премьер Саксонии: В случае перемирия Украине придется признать временную потерю территорий

Кречмер заявил, что для нахождения окончательного решения войны РФ против Украины потребуется время

Михаэль Кречмер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер считает, что в случае прекращения огня Украине будет трудно вернуть контроль над временно оккупированными территориями. Об этом он сообщил в интервью газетам медиагруппы Funke, цитирует его ABS Zeitung.

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По его словам, при перемирии Украине, возможно, сначала "придется признать, что определенные территории временно недоступны".

На вопрос, должна ли Украина уступить территорию, чтобы закончить войну, он подчеркнул, что "ни один квадратный метр украинской территории, даже Крым, не стал российским".

"Но как и в случае с другими крупными конфликтами, для нахождения окончательного решения потребуется время", — сказал Кречмер.

Политик заявил, что "умная политика направлена на поиск союзников, которые могли бы повлиять на Путина, чтобы положить конец войне".

Ранее газета The New York Times написала, что Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий.

Журналисты ссылались на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, получивших данные "сигналы" от посланников Путина. В СНБО заявили, что РФ задействовала американских журналистов, которые были завербованы во время их работы в Москве.

19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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