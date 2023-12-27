Прем'єр Саксонії: У разі перемир'я Україні, можливо, доведеться визнати тимчасову втрату територій

Кречмер заявив, що для знаходження остаточного рішення війни РФ проти України буде потрібен час

Міхаель Кречмер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер вважає, що у разі припинення вогню Україні важко буде повернути контроль над тимчасово окупованими територіями. Про це він повідомив в інтерв'ю газет медіагрупи Funke, цитує його ABS Zeitung.

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За його словами, у разі перемир'я Україні, можливо, спочатку "доведеться визнати, що певні території тимчасово недоступні".

На питання, чи має Україна поступитися територією, щоб закінчити війну, він наголосив, що "жоден квадратний метр української території, навіть Крим, не став російським".

"Але як і у випадку з іншими великими конфліктами, для знаходження остаточного рішення буде потрібен час", – сказав Кречмер.

Політик заявив, що "розумна політика спрямована на пошук союзників, які могли б вплинути на Путіна, щоб покласти край війні".

Раніше газета The New York Times написала, що Путін як мінімум із вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій.

Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних чиновників, які отримали дані "сигнали" від посланців Путіна. У РНБО заявили, що РФ залучила американських журналістів, які були завербовані під час їх роботи в Москві.

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ із території України.

Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема на країни НАТО.

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Michael Kretschmer