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05.04.2019, 12:25

Пресс-служба Зеленского об охране Коломойского: Не знакомы

Пресс-служба Зеленского об охране Коломойского: Не знакомы - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В пресс-службе кандидата в президенты не дают информации, какая фирма его охраняет

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У пресс-службы кандидата в президенты Владимира Зеленского нет информации о том, какая фирма его охраняет. Так представитель пресс-службы Ирина Победоносцева ответила на вопрос корреспондента LIGA.net.

Комментируя слова корреспонденты о том, что охранник Зеленского похож на охранника Коломойского, она заявила: "Я не могу прокомментировать никакой схожести. Я, к сожалению или счастью, не имею чести быть знакомой с охраной господина Коломойского. Как и с самим господином Коломойским".

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"Кто охраняет Зеленского? Какая фирма? Информации нет", - добавила она.

Когда у Победоносцевой попросили подтвердить или опровергнуть, что кровь на анализ у Зеленского брал врач, снявшийся в эпизоде в сериале "Сваты", она сказала: "Обратитесь в Eurolab за подтверждением или опровержением этой информации. Они же предоставляют рабочие места".

Ранее сообщалось, что Зеленский в Eurolab сдал анализы бывшему участнику шоу Мастер Шеф Владиславу Кирякулову, который в клинике работает массажистом. Кирякулов снялся в пятом сезоне "Сватов", которых делает Студия Квартал 95.

Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский в Киеве якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab. Клиника принадлежит Андрею Пальчевскому, который поддержал Зеленского в первом туре.

Конкурент Зеленского на выборах президента, действующий глава государства Петр Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, дебаты
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