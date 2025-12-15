Президент Чехии назначил правительство во главе с Бабишем
В понедельник, 15 декабря, к власти пришло правительство нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша после победы на парламентских выборах в октябре. Об этом сообщило агентство Reuters.
71-летний миллиардер Бабиш возвращается к власти после четырех лет в оппозиции во главе коалиции, в которую входят его политическая сила ANO, SPD, ультраправая, антиевропейская и пророссийская партия, и партия "Автомобилисты", чья основная программа – противодействие климатической политике Европейского Союза.
На церемонии принесения присяги правительства Бабиша президент Чехии Петр Павел призвал новую коалицию к ответственному управлению и признанию преимуществ членства в НАТО и ЕС для страны.
"Наша страна, бесспорно, не была бы более защищенной, если бы мы не были частью НАТО, так же как она была бы менее экономически процветающей и стабильной, если бы мы не были членами ЕС", – заявил Павел в понедельник на церемонии назначения правительства.
В материале говорится, что, сменив проукраинское и проевропейское правительство, кабинет Бабиша сместит политический центр тяжести с либерального центра в сторону европейских крайне правых сил.
Его партия ANO входит в группу "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте, наряду с такими партиями, как "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, австрийской "Партией свободы" и французским "Национальным собранием".
Бабиш заявил, что хочет защищать чешские интересы внутри страны и за рубежом. Он неоднократно критиковал институты ЕС и предпочитает общаться с национальными лидерами в Европейском совете.
Он пообещал отвергнуть миграционную политику ЕС и план расширения выплат за выбросы углекислого газа на отопление домохозяйств и автомобильное топливо.
Однако Бабиш отверг призывы своих ультраправых партнеров по коалиции провести референдумы по членству в ЕС и НАТО, пообещав сохранить страну в обеих организациях.
- 4 октября 2025 года стало известно, что на парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO.
- Тогдашний премьер Чехии Фиала признал свое поражение и поздравил Бабиша.
- 9 декабря Павел назначил Бабиша премьер-министром Чехии.
