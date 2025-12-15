Президент Чехії призначив уряд на чолі з Бабішем

Мільярдер повертається до влади після чотирьох років в опозиції на чолі коаліції, до якої входять ANO, SPD та "Автомобілісти"

Андрей Бабіш (Фото: Martin Divisek/EPA)

У понеділок, 15 грудня, до влади прийшов уряд нового прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша після перемоги на парламентських виборах у жовтні. Про це повідомило агентство Reuters.

71-річний мільярдер Бабіш повертається до влади після чотирьох років в опозиції на чолі коаліції, до якої входять його політична сила ANO, SPD, ультраправа, антиєвропейська та проросійська партії та партія "Автомобілісти", чия основна програма – протидія кліматичній політиці Європейського Союзу.

На церемонії складання присяги уряду Бабіша президент Чехії Петр Павел закликав нову коаліцію до відповідального управління та визнання переваг членства в НАТО та ЄС для країни.

"Наша країна, безперечно, не була б захищенішою, якби ми не були частиною НАТО, так само як вона була б менш економічно квітучою та стабільною, якби ми не були членами ЄС", – заявив Павел у понеділок на церемонії призначення уряду.

У матеріалі йдеться, що, змінивши проукраїнський та проєвропейський уряд, кабінет Бабіша змістить політичний центр тяжіння з ліберального центру у бік європейських вкрай правих сил.

Його партія ANO входить до групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті, поряд з такими партіями, як "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, австрійською "Партією свободи" та французькими "Національними зборами".

Бабіш заявив, що хоче захищати чеські інтереси всередині країни та за кордоном. Він неодноразово критикував інститути ЄС і вважає за краще спілкуватися з національними лідерами в Європейській раді.

Він пообіцяв відкинути міграційну політику ЄС та план розширення виплат за викиди вуглекислого газу на опалення домогосподарств та автомобільне паливо.

Однак Бабіш відкинув заклики своїх ультраправих партнерів по коаліції провести референдуми щодо членства в ЄС та НАТО, пообіцявши зберегти країну в обох організаціях.