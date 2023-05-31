Президент Европарламента: Атаки дронов на Москву не влияют на поддержку Украины
Президент Европейского парламента Роберт Метсола заявила, что, несмотря на атаки дронов на Москву, ЕС должен в дальнейшем поддерживать Украину оружием и как можно быстрее принять спецпроцедуры для предоставления боеприпасов Киеву. Об этом она сказала в интервью DW.
Метсола считает, что Евросоюз должен оказывать поддержку Украине, пока Россия не уйдет с ее территории.
По ее словам, атаки дронов на Москву, в которых Россия обвиняет Украину, в этом ничего не меняют, как и то, что оружие может потенциально применяться и для ударов по территории РФ.
"Я думаю, что кто-либо, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не покинет Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины", – сказала глава Европарламента.
Метсола выступила за скорейшее одобрение предложения Еврокомиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов. Она также выступила за ускоренную процедуру рассмотрения этого предложения без общественных консультаций.
- Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
- США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России, но продолжат поддерживать Украину. Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина имеет право использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В правительстве Германии заявили, что Украина имеет право наносить удары по России, но не немецким оружием.
- В ООН заявили, что против каких-либо ударов по мирным жителям, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.
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