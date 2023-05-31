Президент Европарламента: Атаки дронов на Москву не влияют на поддержку Украины

Президент Европейского парламента Роберт Метсола заявила, что, несмотря на атаки дронов на Москву, ЕС должен в дальнейшем поддерживать Украину оружием и как можно быстрее принять спецпроцедуры для предоставления боеприпасов Киеву. Об этом она сказала в интервью DW.

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Метсола считает, что Евросоюз должен оказывать поддержку Украине, пока Россия не уйдет с ее территории.

По ее словам, атаки дронов на Москву, в которых Россия обвиняет Украину, в этом ничего не меняют, как и то, что оружие может потенциально применяться и для ударов по территории РФ.

"Я думаю, что кто-либо, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не покинет Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины", – сказала глава Европарламента.

Метсола выступила за скорейшее одобрение предложения Еврокомиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов. Она также выступила за ускоренную процедуру рассмотрения этого предложения без общественных консультаций.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России, но продолжат поддерживать Украину. Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина имеет право использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В правительстве Германии заявили, что Украина имеет право наносить удары по России, но не немецким оружием.

В ООН заявили, что против каких-либо ударов по мирным жителям, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.

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