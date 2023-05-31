Президентка Європарламенту: Атаки дронів на Москву не впливають на підтримку України

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що, попри атаки дронів на Москву, ЄС має надалі підтримувати Україну зброєю і якнайшвидше ухвалити спецпроцедури для надання боєприпасів Києву. Про це вона сказала в інтерв’ю DW.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території.

За її словами, атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", – сказала голова Європарламенту.

Мецола виступила за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила за пришвидшену процедуру розгляду цієї пропозиції, без громадських консультацій.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

США, як і раніше, не підтримують атаки на території Росії, але продовжать підтримувати Україну. Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В уряді Німеччини заявили, що Україна має право завдавати ударів по Росії, але не німецькою зброєю.

В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних мешканцях, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.

Читайте також: Війна на Рубльовці. Як удар безпілотниками по Москві загрожує російській еліті

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.