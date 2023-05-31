Президентка Європарламенту: Атаки дронів на Москву не впливають на підтримку України
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що, попри атаки дронів на Москву, ЄС має надалі підтримувати Україну зброєю і якнайшвидше ухвалити спецпроцедури для надання боєприпасів Києву. Про це вона сказала в інтерв’ю DW.
Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території.
За її словами, атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ.
"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", – сказала голова Європарламенту.
Мецола виступила за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила за пришвидшену процедуру розгляду цієї пропозиції, без громадських консультацій.
- Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
- США, як і раніше, не підтримують атаки на території Росії, але продовжать підтримувати Україну. Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В уряді Німеччини заявили, що Україна має право завдавати ударів по Росії, але не німецькою зброєю.
- В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних мешканцях, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.
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