Президент Финляндии: Нет никакой причины отправлять войска в Украину
В Финляндии нет "никакой причины" отправлять свои войска на украинскую территорию, ведь их правительство осуществляет поддержку всеми другими возможными способами. Об этом заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.
"Нет никакой причины присылать войска Финляндии в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами на данный момент, мы сделали это не только подписанием соглашения о безопасности, не только 23 пакетами помощи", – сказал финский лидер.
По его мнению, важно, чтобы Европа, США и Запад сфокусировались на том, что они могут реально сделать для Украины.
"Для меня это выглядит путем предоставления Украине вооружения, боеприпасов, предоставления Украине тренировки и пути членства в ЕС и НАТО", – пояснил Стубб.
Зеленский заверил, что приоритет для него – это полное укомплектование украинских бригад.
"Украина во многом заинтересована, но меньше всего, чтобы мы хотели – это те бригады, которые есть в Украине, чтобы наши военные бригады были укомплектованы. Именно этого мы хотим от Финляндии и других наших партнеров", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что у украинских защитников и защитниц должны быть оружие, чтобы защитить себя и свою страну и не шагать назад.
"Не хватает преимуществ как на земле, так и в небе. Я бы сфокусировался на том, чего у нас сейчас нет", – подытожил Зеленский.
- 29 февраля сообщалось, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.
- 19 марта в правительстве Финляндии заявили, что страна присоединится к чешской инициативе и выделит 30 млн. евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
- 3 апреля Украина и Финляндия подписали 10-летнее соглашение о безопасности. Стубб также объявил, что Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн. евро.