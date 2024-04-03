Президент Финляндии: Нет никакой причины отправлять войска в Украину

Александр Стубб (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В Финляндии нет "никакой причины" отправлять свои войска на украинскую территорию, ведь их правительство осуществляет поддержку всеми другими возможными способами. Об этом заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Нет никакой причины присылать войска Финляндии в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами на данный момент, мы сделали это не только подписанием соглашения о безопасности, не только 23 пакетами помощи", – сказал финский лидер.

По его мнению, важно, чтобы Европа, США и Запад сфокусировались на том, что они могут реально сделать для Украины.

"Для меня это выглядит путем предоставления Украине вооружения, боеприпасов, предоставления Украине тренировки и пути членства в ЕС и НАТО", – пояснил Стубб.

Зеленский заверил, что приоритет для него – это полное укомплектование украинских бригад.

"Украина во многом заинтересована, но меньше всего, чтобы мы хотели – это те бригады, которые есть в Украине, чтобы наши военные бригады были укомплектованы. Именно этого мы хотим от Финляндии и других наших партнеров", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что у украинских защитников и защитниц должны быть оружие, чтобы защитить себя и свою страну и не шагать назад.

"Не хватает преимуществ как на земле, так и в небе. Я бы сфокусировался на том, чего у нас сейчас нет", – подытожил Зеленский.