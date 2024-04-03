Президент Фінляндії: Немає жодної причини надсилати війська в Україну

Александр Стубб (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

У Фінляндії немає "жодної причини" відправляти свої війська на українську територію, адже їхній уряд здійснює підтримку всіма іншими можливими способами. Про це заявив президент країни Александр Стубб під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві.

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"Немає жодної причини надсилати війська Фінляндії в Україну. Ми підтримуємо Україну всіма можливими способами на цей момент, ми зробили це не лише підписанням безпекової угоди, не лише 23 пакетами допомоги", – сказав фінський лідер.

На його думку, важливо, аби Європа, США та Захід сфокусувались на тому, що вони можуть реалістично зробити для України.

"Для мене це виглядає шляхом надання Україні озброєння, боєприпасів, надання Україні тренування і шляху до членства в ЄС та НАТО", – пояснив Стубб.

Зеленський запевнив, що пріоритет для нього – це повне укомплектування українських бригад.

"Україна багато в чому зацікавлена, але найменше, що б ми хотіли – це ті бригади, які є в Україні, щоб наші військові бригади були укомплектовані. Саме цього ми хочемо від Фінляндії й інших наших партнерів", – сказав він.

Зеленський наголосив, що українські захисники та захисниці повинні мати зброю, щоб захистити себе та свою країну й не крокувати назад.

"Не вистачає переваги як на землі, так і в небі. Я б сфокусувався на тому, чого в нас зараз немає", – підсумував Зеленський.