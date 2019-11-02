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Президент Финляндии рассказал, как часто встречается с Путиным

Президент Финляндии рассказал, как часто встречается с Путиным - Фото
Саули Ниинисте (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)
02.11.2019, 10:57

Саули Ниинисте отметил, что Финляндия принципиально поддерживает санкции Евросоюза против России

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что для более жестких санкций против России нужны "очевидные новые причины", а с президентом РФ Владимиром Путиным он встречается "как минимум раз в год". Об этом он сказал в интервью журналу НВ.

"Бывали годы, когда мы встречались чаще. В целом же мы смотрели друг другу в глаза, наверное, больше десяти раз.  Но имейте в виду, что за последние годы я встречался с китайским президентом Си Цзиньпином, с американскими президентами Дональдом Трампом и Бараком Обамой примерно так же регулярно, как и с Путиным", - отметил Ниинисте.

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По его словам, Финляндия принципиально поддерживает санкции Евросоюза против России.

"Хочу вспомнить один важный эпизод. Когда появилась новость о том, что россияне аннексировали Крым, это была суббота. Уже на следующий день, в воскресенье, Финляндия осудила действия России. Мы всегда занимали принципиальную позицию по санкциям Евросоюза в отношении России", - сказал он.

"В наших отношениях есть нормальные вещи. Тем не менее, мы с самого начала заявили, что осуждаем политику России (в Крыму и на Донбассе, - ред.). Конечно, нам могут сказать: вот Финляндия просто выполняет политику в отношении России, которую определяет Брюссель. Но Финляндия - член Евросоюза и тоже принимает участие в решениях ЕС по России", - добавил Ниинисте.

Он также отметил, что из всех стран ЕС именно Финляндия больше всех страдает от российских контрсанкций, однако намерена сохранять политику относительно РФ "до тех пор, пока россияне не изменят свое поведение".

По его словам, для более жестких санкций нужны "очевидные новые причины".

"Если что‑то такое случится - да, (поддерживаем, - ред.), а пока мы сохраняем статус-кво - причин увеличивать санкции нет. Надо посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация", - уточнил президент Финляндии.

13 сентября Ниинисте сомневался, что экономические санкции против РФ смогут усмирить агрессию Кремля.

  • 20 июня Европейский Совет помимо "годового" пакета крымских санкций против РФ, на шесть месяцев продлил секторальные санкции ЕС против России - связанные с неисполнением минских соглашений. 
  • 12 сентября ЕС на полгода продлил санкции против РФ.
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